Zbořil korunoval návrat parádním sólem. Uvedl se skvěle, liboval si kouč Komety

Zbořil v této sezoně změnil dres už podruhé. Nejprve byl vyměněn z Mladé Boleslavi do Zlína a poslední listopadový den se stal součástí trejdu Komety se Zlínem za Malleta. „Semlelo se to celkem jednoduše. V pondělí jsem měl telefonát, že jsem vyměněný do Brna, sbalil jsem se a jel. Tohle je hokejový život. Člověk se nemůže ohlížet doleva nebo doprava a musí okamžitě brát, co je a adaptovat se na novou situaci a jít do toho po hlavě," řekl po příchodu již do třetího týmu, za který v této sezoně nastoupil.