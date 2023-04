Že to bez Varadi nepůjde? Moták ukázal opak. Nejsem car, ale partner hráčů, říká kouč

Už v Olomouci ukazoval trenér Zdeněk Moták své kvality, přesto před sezonou vyplavávaly pochybnosti, zda zvládne ukočírovat ambiciózní Třinec. Ten Třinec, který pod Václavem Varaďou slavil tři tituly v řadě. Navíc Oceláři před sezonou citelně oslabili. Do play off šli až ze šesté pozice, přesto vyřadili hlavní aspiranty na titul Spartu i Pardubice a jsou ve finále. Zase. „Všech třináct utkání obou sérií mělo svoji úroveň. Myslím si, že pro diváky to byla výborná propagace hokeje,“ hodnotil Moták.

Foto: David Taneček, ČTK Trenér Třince Zdeněk Moták.