Zlín už má Kladno na dostřel. Snad budou mít fanoušci příjemnější Štědrý den, těší Kašíka

„Je to ale jak na horské dráze, nejsme schopni výkon zopakovat. Potřebovali bychom udělat nějakou šňůrku. Utkání 4. ledna v Chomutově s Kladnem bude hodně důležité," nastínil zlínský trenér Luboš Jenáček.

Za body na ledě ostravského celku táhl Berany Libor Kašík, který pustil jedinou z pětatřicet střel. „Snad budou mít fanoušci příjemnější Štědrý den," těšila výhra Kašíka. „Vítkovice mají skvělý tým, velkou formu. Věděli jsme, že to na jejich ledě nebude jednoduché. Nakoplo nás, že jsme šli do vedení a jsme šťastní za dva body," vykládal brankář Zlína, který dokázal likvidovat všechny vítkovické střely až do 55. minuty.

Mezitím hosty přivedl do vedení v 29. minutě po přihrávce exvítkovického Malleta z brejkové situace Pavel Kubiš. Kašíkovu nulu smazal až v 55. minutě utkání ze vzduchu Lukáš Krenželok. „Ta hokejka byla výšce hlavy obránce Žížy (Tomáše Žižky) a ten není malý. Ale není na mě, abych to posuzoval. Vítkovicím se tím gólem vrátilo, to že byli ve třetí třetině lepší. Měli velký tlak, z toho vyplynul gól," řekl zlínský gólman.

Hokejisté Zlína se radují z vítězství.

„Rosťa (Marosz) vyslal motýlka a já to jen sklepl do branky. Letělo to vysoko, ale sklepával jsem, až když byl puk dole," odmítal nedovolené hraní vysokou hokejkou jediný vítkovický střelec v utkání Krenželok.

Zkušený útočník vyrovnávacím gólem poslal zápas do prodloužení a zachránil tím Vítkovicím parádní sérii. Přestože po gólu Daniela Gazdy v prodloužení Ostravané se Zlínem prohráli, bodovali už jedenáctkrát za sebou. „Marně ale dnes hledám nějaká pozitiva, možná ten náš jediný gól. Jinak to byl v některých momentech ostudný výkon," zlobil se trenér Vítkovic Miloš Holaň.