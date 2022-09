Zohorna: Jágrova slova? Nemám k tomu co říct... Je to jeho názor

Moc daleko jste tomu nebyli, vždyť ještě na začátku 57. minuty jste prohrávali o dva góly...

Od začátku jsme hráli špatně, Kladno na nás nastoupilo. Prohrávali jsme hodně puků, propadávali ve středním pásmu, takže Kladno často chodilo do přečíslení. Ještě pár minut před koncem třetí třetiny to s námi nevypadalo dobře. Ale odmakali jsme to a otočili. Je vidět, že máme kvalitu.

Pohltila vás velká euforie, když jste 65 vteřin před koncem třetí třetiny srovnal na 4:4 a završil hattrick?

Byla to obrovská radost. Je jasné, že za tři góly bude muset z mé strany přijít nějaká svačina do kabiny.

Který ze svých gólů považujete za nejhezčí?

Ani jeden nebyl hezkej (směje se). To ale nikoho nezajímá. Je to prostě gól, a to jediné se počítá.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Pardubice slaví vítězství na nově otevřeném kladenském stadionuFoto : Ondřej Deml, ČTK

Souhlasíte, že vydřená výhra a obrat ve skóre může mužstvu posílit sebevědomí?

To si úplně nemyslím. Hodně jsme se trápili, Kladno nás přehrávalo. Asi nás čeká dlouhý mítink u videa, musíme to dát do kupy.

Bylo na ledě cítit, že pro Kladno jde o speciální zápas, když jím slavilo návrat na zrekonstruovaný zimák?

Otevírání nového stadionu je vždycky velká show. My jsme to ale moc nesledovali, přijeli jsme za něčím jiným než koukat na show. Sice jsem v Kladně už sedm let nehrál, ale bylo to teď hodně podobné jako dřív. Jen už tu nevoní klobásy v rohu (hřiště), to je velká změna.

A kvalita ledu?

To asi bude bez komentáře.

Majitel Rytířů Jaromír Jágr se před zápasem nechal slyšet, že si Kladno na úvod soutěže nemohlo přát nic lepšího než soupeře, „který si myslí, že stoprocentně vyhraje extraligu". Co jeho slovům říkáte?