Gulaš za svůj zkrat dostal stopku na jeden zápas. Budějovice naopak viní soupeře ze simulování

"Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče a nacházel se v pozici v kleče. Hráč (Gulaš) se před ním otočil čelem k protihráči a holí drženou v obou rukách ho udeřil do obličeje, čemuž odpovídá i následný pohyb hlavy. Byť lze předpokládat, že cílem nebyl zásah přímo do obličejové části hlavy, vlastní úder byl veden vědomě a úmyslně," zdůvodnil svůj trest šéf extraligové disciplinárky Viktor Ujčík, který vyhodnotil zákrok jako nedovolený zásah do hlavy nebo krku.

Frustrovaný Gulaš předvedl nevídaný zkrat v závěru třetího duelu. Motor přitom v té době vedl 2:0 a do konce poslední třetiny chybělo necelých pět minut. Jenže za faul na Tomáška vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání, přičemž Sparta v následné přesilovce dvěma góly srovnala. A v prodloužení pak Filip Chlapík dokonal obrat.

"Já jsem to viděl a nevím, co to Gulaše napadlo. Ještě na Tomase (Tomáška), což je náš top plejer. Tohle udělat, je za mě úplně nesmyslné a ještě mu dávat takhle na zemi. Nechápu. Za nás ale dobře, jejich top hráč se nechal takhle vyloučit a prohrál jim zápas," vyprávěl po utkání sparťan Chlapík.

Motor odmítá trest disciplinární komise pro kapitána Milana Gulaše, naopak klub podal podnět na posouzení simulace Davida Tomáška, který předstíral zákrok do hlavy, jenž ale záběry klubu vylučují!https://t.co/QiN6jjgckM pic.twitter.com/4Ttuaj8Sgj — HC Motor České Budějovice (@HC_Motor) April 8, 2022

Budějovice se ale proti rozhodnutí disciplinární komise odvolají, což na klubových stránkách přiznal generální manažer Stanislav Bednařík. Ten navíc nařkl Tomáška ze simulování.

"Vadí nám, že se zákrok Milana Gulaše absolutně neposuzuje v kontextu toho, co se stalo. Tomášek ho nejprve jednoznačně podrazil, za což žádný trest nedostal. Milan ve frustraci oplácel, ale žádný ze záběrů rozhodně neprokazuje, že by Tomáška trefil do hlavy, proto s trestem nejen v zápase, ale ani s tím dodatečným, zásadně nesouhlasíme! Naopak jsme podali podnět na prošetření simulace hráče Tomáška, který teatrálně předstíral úder do hlavy, přičemž následně zápas zcela bez problémů dohrál, byl dokonce nejvytěžovanějším hráčem Sparty v utkání a nahrál na vítěznou branku."

Bednařík pak řekl, že se mu vedení závěru zápasu sudími obecně nelíbilo a klub posílá předsedovi rozhodčích Vladimíru Šindlerovi k posouzení hned pět situací z posledních osmi minut utkání. "Nejvíc do očí bijící je změna posuzování postavení hráče v brankovišti, kdy u prvního gólu Sparty bylo zcela přehlédnuto, zatímco za stavu 2:2 bylo pískáno prakticky okamžitě."

Zajímavá je ve zprávě na klubovém webu informace, že Gulaš dostal pokutu 50 tisíc. Svaz přitom jen oznámil, že dostal 10 procent základního platu, tudíž Gulašova základní měsíční gáže by měla činit 500 tisíc korun.