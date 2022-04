Křivdu cítil už v pondělí. Teď Gulašův zkrat nastartoval velký obrat Sparty

Je kapitánem, hlavním motorem českobudějovického Motoru i obávaným ostrostřelcem. Jenže ač dal ve čtvrtek Milan Gulaš první gól, který byl ještě pět minut před koncem třetí třetiny i vítězným, tak právě velezkušený borec svůj tým potopil. Čtyři a půl minuty před závěrečnou sirénou nesmyslně trefil sparťana Tomáška do hlavy, vyfasoval pětiminutový trest s odchodem do kabin, přičemž hosté v následné přesilovce dvěma góly srovnali. A v prodloužení pak sparťanský obrat dokončil svou druhou trefou Chlapík. Po výhře 3:2 jsou teď Pražané jediný vyhraný duel od postupu do extraligového finále.

Foto: Václav Pancer, ČTK Emoce budějovického Milana Gulaše po vyloučení do konce zápasu.Foto : Václav Pancer, ČTK

