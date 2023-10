IIHF odmítla žádost Ruska o povolení startu na olympijských hrách mládeže

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) odmítla žádost Ruské hokejové federace, aby povolila sborné start na olympijských hrách mládeže v příštím roce. S odkazem na ruské funkcionáře o tom informovala agentura TASS. Vedení ruského hokeje usilovalo o povolení startu mládežnických týmů v mezinárodních soutěžích poté, co zákaz startu výběrů do 17 let na svých akcích odvolala na přelomu září a října evropská unie UEFA i Mezinárodní fotbalová federace FIFA.

