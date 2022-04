Jágr o své ruské misi z let 2008-11, kdy působil v Omsku, mluví jako o přelomové. Prý ho naučila hlavně jinak trénovat. Bez ní už by třeba svou kariéru ukončil. Je to možné, ale taky to není vůbec jisté.

Většina fanoušků by Jágra od jeho šestatřiceti let určitě viděla radši v soubojích proti Philadelphii, nebo New Jersey v NHL, než aby se vzrušovala duely s Ufou a Magnitogorskem. O tom, jak mohlo Jágrovo zámořské střelecké a bodové konto vypadat i se třemi sezonami, jež strávil na Sibiři, se pořád vedou spory.

Do debat milovníků alternativní hokejové historie vstoupil před časem Gabriel Desjardins, jehož práci později upgradoval Rob Vollman, v té době redaktor NHL.com, který se specializoval na pokročilé statistiky. V současné době pracuje jako analytik pro Los Angeles Kings. Ten upravil koeficient, jenž odstupňoval sílu významných hokejových soutěží a podle něj pak přepočítával bodové zisky hráčů, pokud by nastupovali v NHL.

Jágr v Omsku 2008-0955 zápasů - 53 bodů (25+28), přepočet 81 zápasů - 62 bodů (29+33) 2009-1051 zápasů - 42 bodů (22+20), přepočet 75 zápasů - 50 bodů (26+24) 2010-1149 zápasů - 50 bodů (19+31), přepočet 76 zápasů - 64 bodů (24+40)

Není to samozřejmě nic směrodatného, ale ‚Vollmanova indexu' se dá aspoň v něčem chytit. Jágrovo konto by podle něj během tří sezon narostlo o 232 zápasů, v nichž by nasbíral 176 bodů (79+97). Pokud je tedy přičteme ke skutečným Jágrovým cifrám, se kterými opustil NHL během sezony 2017-18, vyjdou nám naprosto monumentální statistiky.

Na první pohled vypadají přepsané statistiky docela realisticky. S NHL se totiž Jágr loučil v sezoně 2007-08 jako nejproduktivnější hráč Rangers 71 body (25+46) za 82 zápasů, což je 0,87 bodu na utkání. Po comebacku v roce 2011 nasbíral za Philadelphii 54 bodů (19+35) v 73 startech - 0,74 bodu na utkání.

A průměr, jaký vyšel Vollmanovi za tři přepočtené Jágrovy sezony v Rusku, osciluje mezi těmito hodnotami - 0,76.

Zápasy: 1733 (4. místo) - s přepočtem 1965 (1. místo) Body: 1921 (2. místo) - s přepočtem 2097 (2. místo) Góly: 766 (4. místo) - s přepočtem 845 (2. místo) Asistence: 1155 (5. místo) - s přepočtem 1252 (2. místo)

„Jardův odchod do Ruska mě mrzel," vyprávěl nedávno pro Sport.cz Jágrův pobočník a kamarád Luboš Rys. „Kdo ví, kolik těch bodů mohl mít. Ale lanařili ho, lanařili, až se jim to povedlo."

V New Yorku v roce 2008 ovšem vůbec nechápali, proč dává Jágr přednost Omsku. Kolem jeho odchodu se pak logicky vyrojila řada fám. Místo startu nové sezony NHL v Praze s Rangers se Jágr uhnízdil v sídle omských Jestřábů, kde působil už při výluce v sezoně 2004-05.

„Prý za nás chtěl pořád hrát. My ho taky chtěli, ale nikdy jsme od něj neslyšeli částku, kterou si představoval," divil se ještě po letech bývalý generální manažer Rangers Glen Sather.