Jakub Málek, syn slavného gólmana? I na Wikipedii je to špatně, směje se talent

V dorosteneckém věku zamířil do Vsetína a postupně o sobě začal dávat vědět i v dospělé kategorii. Do 1. ligy pronikl hlavně v sezoně 2020/2021. „Když jsem ho poprvé zaregistroval na Vsetíně, byl jsem 15 minut přesvědčený, že to je syn Romana Málka,“ vzpomínal šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr. „Jméno Málek prostě do branky patří,“ poznamenal.