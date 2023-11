PŘÍKLEP: Málek otevřeně o podivných rituálech i potížích s psychikou

Trenér Radim Rulík společně s koučem brankářů Ondřejem Pavelcem vsadil na mladou dvojici. Dominik Pavlát z Plzně a k němu Jakub Málek. „Když mi to Ondra zavolal, byl jsem zrovna u finské přítelkyně, tak jsem se jí snažil vysvětlit, co to pro mě znamená,“ líčil gólman finského Ilvesu.

Předzápasové rituály ale sám hojně praktikuje. „S mojí pověrčivostí je to hrozný. Dřív bych to byl dvoudenní seznam, teď už je toho trochu míň,“ poznamenal. „Den před zápasem si vždycky dávám koblížky z finského supermarketu. A vždycky stejnou večeři,“ popisoval.

A připustil, že trenéři o jeho předzápasové tradici nevědí. „Nedělám to před nimi. Každý na to může mít jiný pohled,“ uvědomoval si Málek. „S Mášou (obráncem Dominikem Mašínem) si dáme vždycky někde bokem. Nevím, jak by se na to tvářil náš finský kouč, je dost rázný,“ usmál se.