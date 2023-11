Kanaďan Petgrave, jehož brusle smrtelně zranila soupeře, byl zatčen

Kanadský obránce Matt Petgrave, jehož brusle před dvěma týdny smrtelně zasáhla amerického útočníka Adama Johnsona do krku, byl vzat do vazby. Uvedl to web BBC s tím, že byl Petgrave zatčen kvůli podezření ze zabití.

Foto: Profimedia.cz Kanadský hokejista Matt Petgrave.

Článek Byly to děsivé záběry, které oběhly hokejový svět, a vyvolaly zděšení i zamyšlení nad povinným nošením chrániče krku. Při britském pohárovém zápase mezi Sheffildem a Nottinghamem došlo ke střetu Johnsona s Petgravem, přičemž levá brusle druhého jmenovaného vystřelila vzhůru a prořízla Johnsonovi tepnu na krku. Druhý den pak přišla zpráva, že Američan zemřel. 31letý Petgrave, který si v minulosti střihl i krátké angažmá v extraligových Pardubicích, začal ihned čelit výhružkám a zlobě. Mnozí ho vinili z úmyslu a požadovali trest. Hokej Tragická smrt mění hokejový svět. Hráči více myslí na bezpečnost V úterý ho policie skutečně zatkla pro podezření z neúmyslného zabití. „Provádíme rozsáhlé vyšetřování, abychom dali dohromady události, které vedly ke ztrátě Adama. Hovořili jsme s vysoce specializovanými odborníky ve svém oboru, aby nám pomohli s vyšetřováním, a nadále úzce spolupracujeme s oddělením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na městské radě v Sheffieldu, které podporuje naše probíhající vyšetřování. Adamova smrt vyvolala šok u místních obyvatel i mezi hokejovými fanoušky po celém světě,“ cituje BBC detektivku Becs Horsfall. Ta zároveň vyzvala veřejnost, aby se zdržela komentářů a spekulací, které by mohly bránit vyšetřování. Hokej Kanaďan, jehož brusle smrtelně zranila soupeře, čelí výhružkám. Fanoušci ho viní z úmyslu

