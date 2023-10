Kanaďan, jehož brusle smrtelně zranila soupeře, čelí výhružkám. Fanoušci ho viní z úmyslu

Nebyl to vůbec pěkný pohled a hned bylo jasné, že je zle. Adam Johnson v zápase Nottinghamu s domácím Sheffieldem, který na tribunách sledovalo osm tisíc lidí, schytal bruslí zákrok do krku. S extrémním krvácením se snažil dojet na střídačku, ovšem na ledě zkolaboval. Byl okamžitě transportován do nemocnice, jenže tam vážnému zranění podlehl.