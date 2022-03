IIHF prošetřuje kroky ruské hokejové federace a Faselovy výroky

Vedení ruského hokeje podle médií vyzvalo kluby Kontinentální hokejové ligy, aby během zápasů demonstrativně podpořily ruskou invazi na Ukrajinu. "Takové jednání by bylo v rozporu s etickým kodexem IIHF," uvedla mezinárodní federace na svém webu.

Ruská hokejová federace popřela, že by podobné instrukce dávala. "Federace nekontaktuje kluby KHL v žádných záležitostech, s výjimkou povolávání hráčů do národních týmů. Klubům žádné dopisy neposílala ani je nijak nekontaktovala s žádostí o podporu jakýchkoli akcí," reagovalo vedení ruského hokeje na zahájení vyšetřování.

Etická komise se zabývá také výroky bývalého dlouholetého šéfa IIHF Fasela, který měl s Ruskem vždy velmi dobré vztahy. Po vyloučení Ruska a Běloruska, které invazi na Ukrajinu podporuje, z letošního mistrovství světa, vyjádřil nad tímto krokem mezinárodní federace lítost. Označil to za jeden z nejsmutnějších okamžiků v její historii.

"I během studené války hrál Sovětský svaz se Spojenými státy, s Kanadou. I v tak vypjaté situaci, jako je dnes, musí sport nést poselství míru a spojování lidí. Bylo mnoho příležitostí vyloučit někoho z IIHF, protože ve světě bylo mnoho válek, a teď to děláme. Je velmi smutné slyšet, co lidé chtějí dělat," řekl Fasel v rozhovoru před necelým měsícem. Člen Síně slávy IIHF má podle nedávných informací ruských médií nastoupit do funkce poradce KHL.