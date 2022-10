Jaškin: Že nemůžu reprezentovat? Jsem šťastný v Petrohradu! Češi se do KHL chtějí vrátit

Vedení Českého hokeje na konci srpna rozhodlo, že do národního týmu nebudou povoláváni hráči, kteří po začátku ruské invaze podepsali či podepíší kontrakty v KHL. Týká se to právě Jaškina a útočníka Vladivostoku Rudolfa Červeného, zatímco jeho klubový spoluhráč obránce Libor Šulák a zadák Chabarovsku Michal Jordán reprezentovat můžou, neboť do KHL zamířili ještě před 24. únorem.