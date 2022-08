KOMENTÁŘ: Zákaz hráčů z KHL v reprezentaci. Krok symbolický, pragmatický a správný

Ten samotný akt trval pár vteřin a stačilo k němu „pár“ zvednutých rukou mužů z hokejové vlády. Dokonce i při současné absenci mluvčího svazu se čtvrteční tisková zpráva scvrkla do jediného souvětí, ve kterém se pravilo: „Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na svém dnešním zasedání rozhodl o tom, že nebude do nebude do reprezentace povolávat hráče, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíši smlouvu s některým klubem KHL.“ Jenže navzdory zdánlivé jednoduchosti jde o velký krok, který v sobě nese kus symboliky i jasného poselství. A je moc dobře, že ho vedení svazu navzdory tomu, že prezident Alois Hadamczik měl ještě v červnu zcela opačný názor, udělalo.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Hráči z KHL si v české reprezentaci nezahrají.Foto : Vlastimil Vacek, Sport.cz

Článek Častokrát jako kolovrátek zaznívá, že politika do sportu nepatří. Je to možná krásná a vzletná myšlenka, leč historie mnohokrát dokázala, že je naprosto utopická a že sport je pevnou součástí politiky. Že všem možným nacistickým, komunistickým i kapitalistickým zřízením sloužil k propagandě, že politici se moc rádi vyhřívají po boku sportovních hvězd, že může být i prostorem pro ukázání odporu, jak to třeba kdysi proti okupaci Varšavských vojsk udělala Věra Čáslavská či část hokejistů na šampionátu ve Švédsku (1969). A teď to není jiné. Kontinentální liga Jaškin se v Putinově klubu stal kapitánem. V den výročí okupace Československa Ač si hokejisté mohou namlouvat, že kdesi ve Vladivostoku jsou ve zdejším klubu samí milí lidé, kteří s válkou nesouhlasí, ač mohou argumentovat, že oni přece taky musí živit rodiny, tak ať chtějí, nebo ne, stali se – byť možná miniaturními – figurkami v Putinově propagandě. Stali se jimi dobrovolně, což ale s sebou přináší i jisté konsekvence. A tou kromě zloby části hokejové i nehokejové veřejnosti je také „zákaz vstupu" do reprezentace. Týká se pouze těch hráčů, kteří kontrakt podepsali po 24. únoru 2022, tedy po dni, kdy Rusko zahájilo svou hodně „speciální operaci" a kdy se většina soudných hokejistů snažila z kontraktů vyvázat a utéct, než aby dobrovolně do ruské náruče vkročila. Finsko a Švédsko tyto hokejisty zatratilo už na jaře, Česko teď koncem srpna. Jde o symbolický krok, leč v mnohém je také pragmatický. Svaz tím dal jasně najevo postoj a vyslal vzkaz vládě, která se už od února drží zřetelnou a hlasitou rétoriku vůči Putinovi. A v době, kdy sport prosí o každou korunu, kdy se chystají žádosti o vládní a finanční podporu pro mistrovství světa v Praze a Ostravě, je prostě dobré ukázat vládnímu establishmentu, na jaké straně stojíte. Popravdě ona restrikce ale taky šla ruku v ruce s realitou, protože by stejně bylo prakticky nemožné hokejisty z KHL na reprezentační akce povolávat. Jednak se soutěž kvůli turnajům Euro Hockey Tour, ze kterých se Rusové museli pakovat, rozhodně nebude přerušovat, a kluby jen těžko uvolní své zaměstnance pro potřeby „nepřátelských" států. A jednak i letecké spojení s Putinovou říší a vyspělou Evropou je téměř nulové a dostat tak hráče na sraz a zase zpátky je tuze složitá, až nemožná operace. A tak Dmitrij Jaškin, jehož stejně oficiální stránky KHL označují za ruského občana, další zápasy v reprezentaci nepřidá. Stejně tak ani Rudolf Červený. Ale jak se říká: „Každý svého štěstí strůjce." Nejspíš ovšem ani jeden po čtvrtečním rozhodnutí hokejových šéfů netruchlí. Kontinentální liga Podepíšeš v KHL? Žádná reprezentace, rozhodl rázně hokejový svaz

