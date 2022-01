Kontinentální hokejová liga se během olympiády hrát nebude

"KHL udělala mezi kluby průzkum, zda jsou připraveny hrát během pauzy v průběhu olympijských her v Pekingu. Proti hlasovalo 16 z 24 klubů," uvedlo vedení Kontinentální ligy. O tom, jak se soutěž dohraje, se teprve rozhodne. Zástupci KHL to oznámí 10. února.

Kluby mají odehráno 45 až 50 zápasů základní části, v níž by měl každý z nich absolvovat 56 utkání. Konec dlouhodobé fáze byl naplánován na 1. března. Olympijské hry se konají od 4. do 20. února. NHL účast svých hráčů v Pekingu odřekla právě proto, že se vinou koronaviru dostala do velkého skluzu.