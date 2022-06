KORUNA PO KRÁLOVI: V hnutí je nedůvěra ve svaz. Je tam klientelismus obřích rozměrů. To změním, říká Hašek

Proč jste se rozhodl kandidovat a proč právě pro vás by delegáti měli hlasovat?

Rozhodl jsem se z jediného důvodu a to, že chci zlepšit český hokej, abychom opět vozili medaile z juniorských i seniorských šampionátů. Jedno bez druhého moc nejde. A proč by mě měli volit? Protože jsem ze všech kandidátů ten, který má největší předpoklady, aby se to, o čem mluvím, podařilo. Tak to cítím já. Zároveň chci dobře pracovat také pro ženský hokej.

Nicméně nemáte za sebou funkcionářskou dráhu. Myslíte, že vám to může u delegátů uškodit?

Ano, je to handicap. Ale mám více předností, kterými právě tento - řekněme nedostatek - kompenzuji. Půjdu do této práce s nasazením, které strhne také ostatní. Dokážu od lidí, s kterými spolupracuji, vymáčknout více a dohromady budeme lepší tým s lepšími výsledky.

Dominik Hašek (29. ledna 1965, Pardubice) Bývalý hokejový brankář, který se stal hrdinou během zlaté olympiádu v Naganu. V NHL byl šestkrát vyhlášen nejlepším brankářem soutěže, dvakrát obdržel i Hart Memorial Trophy pro nejlepšího hráče ligy. Má i dva Stanley Cupy a tři ligové tituly s Pardubicemi. Po konci kariéry podnikal, v hokeji působil jako šéf návrhové komise Síně slávy.

Vás a Aloise Hadamczika lze vnímat za protipól současné hokejové vlády. Co konkrétně byste jako nový prezident svazu chtěl změnit a jak?

Já sebe nestavím do role protipólu, ale samozřejmě chci razantní změnu v myšlení lidí nahoře. V hokejovém hnutí panuje obrovská nedůvěra ve vedení svazu a to je třeba změnit. Klientelismus tam dosáhl neakceptovatelných rozměrů. Všechny nižší soutěže včetně těch mládežnických mají pocit, že je tam nikdo nereprezentuje a že jsou pro svaz jen jakousi přítěží. Ovšem pravda je taková, že bez nich by tady hokej už dávno nebyl.

V čem konkrétně se klientelismus projevuje?

Všichni mají pocit, že tam jsou uklízeni lidé, kteří ve spřátelených subjektech už neměli práci. Dokonce na to v hnutí existuje vtip. Jsou tam zákulisní dohody, s kterými většina lidí v hokejovém hnutí nesouhlasí.

Proč se podle vás nedaří vychovávat úspěšné hráče a jak to změnit?

Je to jen a jen chyba nás dospělých. To, co nám předávaly předchozí generace hokejistů, jsme my zatím předat nedokázali. Začíná to u nejmenších dětí, tedy už od kvalitního náboru. Potom je potřeba hodně zanícené trenéry v žákovském věku. A u dorostu a juniorky zase vzdělané trenéry, kteří pokud možno hokej i hráli na vyšší úrovni. To je to nejdůležitější.

Tikající bombou se zdají být ceny energií, které mohou především menší kluby zničit. Národní sportovní agentuře se nepodařilo přesvědčit ministra financí o navýšení dotace pro program Provoz a údržba. Jak byste jako prezident těmto ohroženým klubům pomohl?

Ano, to mám ve svém programu jako úplně první a nejpodstatnější bod. Dotace do sportu jsou absolutně směšné! V evropském měřítku jsme někde na úplném chvostu. V případě zvolení "vystartuji" ještě tento měsíc na vládu a budu žádat o kompenzaci za skokové zdražení energií. A nedám jim pokoj, než ji získam. Děti a mládež si nezaslouží kvůli této krizi skončit se sportem, který milují. Za současných podmínek však nevíme, jestli všechny stadiony budou na podzim otevřeny

Jak obecně zajistit víc peněz pro hokej?

Určitě očekávám od roku 2024 vyšší příjmy z marketingových práv. Pak tu také bude mistrovství světa v Praze a Ostravě (2024) a je naše povinnost ho výborně společensky i sportovně připravit. Tak abychom skončili v kvalitním finančním zisku. Avšak za nejdůležitější považuji nutnost vzniku ministerstva sportu a razantní zvýšení dotací pro sport především dětí a mládeže. Já na ministerstvu nebudu nic žadat pro dospělé, už vůbec ne pro profesionální sport. Ale děti si zaslouží mnohem více. Už je na čase.

Foto: Stream.cz Jiří Langmajer a Dominik Hašek v seriálu LajnaFoto : Stream.cz

Jsou některé svazové projekty, které byste zrušil?

Po nástupu do funkce se s nimi přesně seznámím a až potom udělám zásadní rozhodnutí. A nechci, aby v jakékoli soutěži, tedy i mládežnické byl kdokoli jakkoli zvýhodňován. To nikdy nedělá dobrotu.

Libor Zábranský nedávno pro Sport.cz popisoval, jak by chtěl propojit reprezentační týmy po trenérské stránce. Aby kouč z U16 působil u U18. U seniorské reprezentace by zase asistentem byl kouč U20. Co na to říkáte?

To není špatný nápad a dokonce to mám stručně nastíněno i v mém programu. Ovšem samozřejmě to platí jen, pokud daný trenér bude respektovaný a bude mít výsledky.

Má na svazu pracovat Milan Hnilička, tedy muž, který sice nebyl z ničeho obviněn, natož odsouzen, ale audit NSA v době jeho vedení poukázal na řadu chyb?

Některé Milanovy kroky se mi nelíbily a veřejně jsem ho i za ně kritizoval. Ovšem pokud dokáže vyjednat pro mládež peníze, tak se s ním loučit nebudu. Ale personální audit je jedna z věcí, o které přemýšlím v případě nástupu na svaz.

Má být mezi extraligou a 1. ligou, případně dalšími soutěžemi baráž, přímé postupy či sestupy nebo nejvyšší soutěž uzavřít?

Jsem jednoznačně za přímé postupy i sestupy. U dorosteneckých a juniorských kategorií ve větším počtu než je nyní u dospělých.

Jak se díváte na tabulkové odstupné?

Co se týče výchovného, tak to je také jedna z priorit mého programu. V případě, že budu zvolen, chci do roka s celým hokejovým hnutím ve spolupráci dokázat to, že výchovné bude odsouhlaseno a tedy přijato.

Pokud byste nepostoupil do druhého kola volby, jste připraven vyjádřit některému kandidátovi podporu?