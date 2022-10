HOKEJ ONLINE: Sparta má nůž na krku. V těžké situaci je i Třinec

Jukurit může doma rozhodnout o svém postupu do vyřazovací části, ale nemá zrovna oslnivou formu. V tabulce finské ligy patří týmu, v němž naskakují čeští bratři Kovařčíkové či bek Libor Zábranský, až 10. místo.

Ani vstup Sparty do sezony, a tedy i Ligy mistrů nebyl ideální. V evropské soutěži si hokejisté z hlavního města připsali jediné vítězství venku proti Aalborgu (6:2).

Jistotu play off si už v pátém kole hokejové Ligy mistrů může zajistit Davos. Na kontě má tři vítězství. Třinec klopýtl v evropské soutěži třikrát v řadě a s pěti body na kontě se nachází na třetí příčce tabulky jen před Belfastem. Pro uchování šancí na play off musí Oceláři proti Davosu bodovat, v ideálním případě vyhrát. Z domácí soutěže si do Evropy rozhodně nepřinášejí pohodu, jsou až jedenáctí.