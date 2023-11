Stránský po vyřazení Ilvesu: Přál jsem si Vítkovice, Liga mistrů nabírá na vážnosti

Ilves je v tabulce druhý a nahání Tapparu. Není paradoxně lepší skončit v Lize mistrů?

Můžeme to tak brát, ale jsme zklamaní z toho, že jsme nepostoupili dál. Co se týče sil, možná nám to trochu uleví a snad pomůže ve finské lize.

Jaký vlastně byl celý dvojzápas s Pardubicemi?

Oba vyrovnané, ale v prvním zápase spadlo Pardubicím do brány skoro všechno. Mají zkušený tým, který už si to pak pohlídá. Oba hokeje ale byly hezké a je to dobrá zkušenost pro oba týmy do dalšího průběhu sezony.

Ligu mistrů účastníci dlouho nebrali až tak seriózně. Jak k tomu přistupují v Ilvesu?

Chtěli jsme jít dál. Myslím si, že na vážnosti to nabírá po celé Evropě. Všechny týmy se chtějí ukázat a postoupit. Alespoň my to tak měli, ale bohužel se to nepovedlo.

Je znát únava z většího cestování?

Ani ne, bereme to tak, jak to je. Trochu síly to bere, navíc ve Finsku hrajeme 60 zápasů za rok. Už dva týdny hrajeme třikrát v týdnu, ale jsme trénovaní a nikdo se na to nevymlouvá. Alespoň jsme v zápasovém tempu a ta únava není tak hrozná.

V čem vidíte největší přínos, že se setkáváte se zástupci jiných lig?

Tím, že poznáme různé styly hokeje. Některé herní detaily jsou jiné. Je pro nás dobrá zkušenost, když se potkáme s českým nebo švédským týmem.

Ilves hrál letos v Pardubicích už dvakrát. Čekal jste, že se už na podzim podíváte tolikrát domů?

Nečekal, ale doufal jsem v to. V Lize mistrů byly tři české týmy, tak jsem věřil, že se podívám domů do Ostravy. Když jsem sledoval výsledky posledních zápasů, tak to dlouho vypadalo, že pojedeme do Vítkovic na osmifinále. Tak vyšly alespoň ty Pardubice.

V Ilvesu působí také Jakub Málek, Dominik Mašín a Petr Kodýtek. Jak se vám hraje s tolika krajany?

Je to snazší. Chodíme spolu na jídlo, na výjezdech hrajeme karty. Všichni si rozumíme.

Vy jste jako jediný z této čtveřice nejel na první reprezentační sraz. Převládala závist, nebo jste si alespoň odpočinul?

Chtěl jsem tam být taky, ale neměl jsem takovou formu. S klukama jsem aspoň letěl do Čech. Dostal jsem se na pár dní domů. Objel jsem rodinu a trochu si odpočinul.

Bratr Matěj na reprezentační akci byl a ve třech zápasech dal dva góly. Máte radost za něj, že se mu akce vydařila?

Určitě. Byl jsem se podívat a jsem rád, že mu to tam padá. Byl kritizovaný, že v reprezentaci nedává góly. Snad mu forma vydrží a zahraje si i v Praze na mistrovství světa.

Myslíte si, že hráčům více sedí styl Radima Rulíka?