Třinec si v Lize mistrů poprvé nesáhl na body. O výkonu se pobavíme, říkal střelec Růžička

Nevydařený vstup do zápasu jej hodně štval. „Vypadalo to, že Švédové byli všude a my byli o krok pomalejší. Jim šly nohy mnohem lépe. Nebo jim zápas lépe sednul ze začátku, nevím důvod. Určitě se o tom pobavíme," uvažoval.

Už tuto neděli odehrají čtvrtý zápas skupiny na ledě irského Belfastu. „Budeme se jak Belfast, tak Davos snažit obrat. Straňas (Matěj Stránský) ví, že to tady nebudou míst lehké a on především se má na co těšit," usmíval se Martin Růžička.

Extraligu obhájce titulu rozehraje příští pátek doma proti Českým Budějovicím. A bude se chtít ukázat v lepším světle. „Pořád je na čem pracovat. Loni jsme prohráli před začátkem domácí sezony v Lize mistrů všechny čtyři zápasy a nebylo úplně špatné se podívat pravdě do očí. Řekli jsme si co a jak a vlítli do extraligy připravení na to, co chceme a jak to chceme hrát. A vyhrávali jsme. Máme ještě týden na to to vyladit," zdůraznil Růžička.