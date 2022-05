Proč se vám nevešel do nominace nejproduktivnější extraligový hokejista?

Dávali jsme si dohromady všechny stránky hráčů, abychom rozhodli správně. Sedli jsme si a probrali každé jméno zvlášť. U Filipa Chlapíka bylo určující, že jsme ho s kolegy v našich plánech neviděli na přesilovce. Bylo klíčové, že tam máme lepší osazení. Neměli jsme pak pro hráče jeho typu odpovídající roli. Musel jsem udělat několik těžkých rozhodnutí také mezi obránci, bohužel jinak to ale nejde.

Bylo skutečně obtížné sahat do mužstva, kterému se po ostravském turnaji povedl i Stockholm, kde jsme vyhráli tři zápasy ve čtyřech dnech. Měl jsem možnost za téměř sedm týdnů vidět v akci 52 hokejistů, snažil jsem se s nimi seznámit hokejově, ale taky lidsky. Povedlo se to a vím o nich víc, i proto byl každý škrt velmi těžký. Nakonec sedm hráčů prošlo celou dlouhou přípravu a cestuje i do Tampere.