Covid v českém týmu! Mladí hokejisté prohráli s Finy kontumačně

Čeští hokejisté nemohou na mistrovství světa do 20 let odehrát plánovaný zápas proti Finům, kteří si tak zapisují do tabulky kontumační vítězství 1:0. Ve středu ráno místního času totiž došlo v dějišti turnaje k pozitivnímu výsledku covidového testu uvnitř národního týmu, což posílá celé české mužstvo v Edmontonu do karantény.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Čeští hokejisté Michal Gut (26) a Tomáš Urban (20) bojují o puk s Němcem Lucou Münzenbergerem (15) v utkání MS dvacítek.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

