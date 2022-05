Rozhodně to tak je, mám z ní jen pozitivní dojmy. Když jsem podepsal kontrakt s Arizonou, tak nikdo nečekal, ani já, že se pro mě sezona bude odvíjet takhle. Změna prostředí byla opravdu výrazná. Snažil jsem se ale přesvědčit všechny, že na to mám a neposlali mě na farmu. Na závěr byla potěšující i nabídka nové smlouvy. Pro mě bylo velice příjemným překvapením, jak celá organizace Coyotes funguje, všichni lidé ke mně byli vstřícní.

Že jsem úplně nepřemýšlel o tom, co se stane. Věděl jsem, že si musím šanci v NHL vybojovat. Na menší kluziště jsem si zvyknul dost rychle a do branky jsem se dostal poměrně brzy, byl jsem vlastně hozený do vody. O to víc jsem se snažil každý zápas podávat takový výkon, abych dostával příležitost i dál. Nakonec jsem zvládl i poměrně vysokou porci zápasů.