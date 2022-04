Konkurenci vnímá pozitivně. „Od hvězd jako jsou Červus nebo Krejča se mám pořád co učit, je to paráda na ně při tréninku jen koukat," líčí. Zklamání z toho, jak dopadl s Frölundou v něm pořád je. „O to radši jsem byl za pozvánku do reprezentace a možnost bojovat o šampionát. Moc bych si přál si tam zahrát, ale je to dlouhá cesta a čeká mě spousta práce," uvědomuje si.