Češi budou hrát skupinu B v Tampere a vedle Rakouska budou jejich soupeři Finsko, USA, Švédsko, Lotyšsko, Norsko a Británie. Skupinu A v Helsinkách tvoří Kanada, Německo, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Kazachstán, Itálie a Francie. Šampionát se bude konat od 13. do 29. května.

Rada IIHF zároveň rozhodla o složení dalších letošních turnajů po vyřazení Ruska. Srpnového mistrovství světa hráčů do 20 let, jež se bude hrát nově poté, co v tradičním termínu na přelomu roku bylo předčasně ukončeno kvůli koronaviru, se zúčastní Lotyšsko.