Kampaň za naši izolaci, špatné pro celý hokej, zuří Rusové. S kým teď budeme hrát? ptají se

A ruská média berou minimálně dvouletý zákaz pro sbornou na turnajích EHT jako kampaň. „Rozhodnutí je to samozřejmě čistě politické, které nemá žádný právní základ, ale je nepravděpodobné, že by se s ním v blízké budoucnosti dalo něco dělat. Zbývá jen brát to jako dané. Jde o kampaň za izolaci Ruska od mezinárodního sportu a ani nepomýšlí na to, aby se zastavila," píše například ve svém komentáři server championat.com.