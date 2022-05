Báječný obrat! Čeští hokejisté mají po deseti letech bronz z MS

Tampere (od našeho zpravodaje) - Dvě třetiny to bylo z českého pohledu spíš trápení a bronzový třpyt jako by slábl a vzdaloval se. Američané v úvodu častěji stříleli, byli aktivnější i efektivnější a v 10. minutě šli do vedení. Po vyhrané buly pálil od modré Peeke, Meyers před brankou nechtěně, avšak šikovně tečoval, aby Hronkem zcela nepokrytý Kuhlman doklepával do prázdné. Jen o dvě a půl minuty později šel po zbytečném vyloučení za katr Černoch a Češi v dalším bídně odbráněném oslabení inkasovali podruhé.