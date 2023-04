I když vedení reprezentace i u brankářů pořád čeká na vývoj v NHL, kde je ve hře kupříkladu Vítek Vaněček či i Pavel Francouz, zdá se, že současné trio Hrubec, Langhamer a Vejmelka (připojí se v pátek) je nejpravděpodobnější volbou trenérů. A ač jim kouč brankářů Zdeněk Orct přiřkne jakékoliv pozice, tak...

Jen vzpomeňte na loňský rok. Langhamer byl číslem tři, jenže pak se záhy zranil Lukáš Dostál, a když tým v souboji o třetí místo prohrával po první třetině s Američany, vystřídali trenéři Vejmelku, a právě Langhamer byl tím, kdo mohl nakonec v medailovém mači zvednout na ledě vítězně ruce nahoru.

„Když je teď extraligové play off, vídám záběry v televizi. A tak vzpomínám. Bylo to hodně emotivní a myslím, že jsme všichni cítili, že ten kámen z nás spadl. Byl to hrozně velký zážitek, ještě pro mě v Tampere, kdy jsem cítil, že mi lidi fandí, i když jsme hráli proti Finsku," vypráví gólman, který dvě sezony působil v místním klubu Ilves a dvakrát tu získal bronz.

Tedy vlastně třikrát, protože kromě těch dvou ligových přidal i jeden z mistrovství světa.

A byť tentokrát bude mít reprezentace v základní skupině azyl v lotyšské Rize, tak v Tampere šampionát vyvrcholí medailovými zápasy. Tudíž pokud by se sem Langhamer a spol. vrátili, bylo by to tuze dobré znamení. „Ale musíme jít s pokorou do zápasů a snažit se vyhrát každý jeden z nich. A uvidíme, kam až nás to zavede."

Langhamer by „výlet" do Tampere bral i jako velké loučení. Ve Finsku už nebude pokračovat, jeho novou štací se stal švédský Oskarshamn, možná i proto, že byť klubová sezona skončila bronzem, byla všelijaká. „Vzhlíželi jsme trošku výš, ale chyběly nám nějaké aspekty v týmu. Řekl bych, že soudržnost nebyla taková, jako titulový tým potřebuje a chyběly nám góly vpředu. Samozřejmě třetí místo je taky úspěch a jsme rádi, že jsme zápas o bronz zvládli."

Ano, ve Finsku se z tuzemského pohledu hraje netradiční ligový duel o bronz. „Je to souboj zklamaných. Ale čeká se na něj týden, přitom když prohrajete semifinále, tak jediné, co chcete udělat, je jet domů a nevidět hokejku a výstroj půl roku," vypráví Langhamer.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Český brankář Marek Langhamer během utkání Euro Hockey Tour se Švédskem.

Je v tom samozřejmě nadsázka, protože zápas o bronz se hrál minulý čtvrtek, v pondělí gólman přiletěl domů a v úterý už se hlásil do Jalonenových služeb s vědomím, že žádnou jistotu finální nominace nemá. „Každý z nás brankářů se bude snažit udělat maximum pro tým a uvidíme, co z toho bude. Jsme v reprezentaci, kde je to něco jako play off, kdy tým potřebuje vítězství a nezáleží, kdo v bráně stojí nebo kdo dá gól. Můžeme tam spolu v klidu vycházet."