Riga (od našeho zpravodaje) - „Snažím se číst hru kluků a být jim nápomocný jako třetí nahoře, zatímco oni si dělají to svoje dole a víc útočí," říká Sobotka, který je s průměrným icetimem šplhajícím k osmnácti minutám na zápas nejvytěžovanějším českým útočníkem.

Přitom jako centr první řady byl 35letý třebíčský rodák až čtvrtou Jalonenovou volbou. Jenže Chytil se Sedlákem se zranili, Špaček pak nezapadl podle představ. A tak přišla řada na sparťanského útočníka.

„Přišli jsme o dva nejlepší hráče a trenér sestavou míchá, když cítí, že něco nefunguje. Někdy to vyjde, jindy ne. Odvádím to, co po mně trenér chce, a to nejlepší, co ve mně je," tvrdí Sobotka zažívající po šestileté pauze už čtvrtý světový šampionát.

Foto: David Taneček, ČTK Vladimír Sobotka při utkání se Švýcarskem.

„Kam mě trenér dá, tam budu hrát a přizpůsobím svou hru spoluhráčům. Záleží i na síle soupeře. Někdy se soustředím víc na obranu, jindy na útok. Teď už to u mě bude spíš o obraně, ale není to o tom, že bych musel jen bránit. Když je možnost, útok podpořím," hlásí Sobotka a přiznává, že coby první centr cítí velkou zodpovědnost za tým.

Ví, že hra mužstva, a hlavně gólová produkce je až příliš závislá na duu Červenka - Kubalík. „Jsme samozřejmě rádi, že jim to tam padá, ale doufám, že se přidají i další. Bylo by fajn, kdyby se góly rozložily mezi co nejvíc hráčů," říká Sobotka, jenž v šesti zápasech zaznamenal dvě asistence.

Zatímco Kubalík s Červenkou vstřelili 11 gólů, zbytek týmu dohromady 10. Hlavně pro Kubalíka, jenž jako první Čech po rozpadu federace nasázel na jednom MS osm branek, má Sobotka jen slova chvály.

„Je radost s ním hrát. Pohyblivý hráč a výborný střelec. Jeho rány jsou tvrdé, rychlé a přesné. To je nejdůležitější, co střelec potřebuje," míní Sobotka a když má na první dobou vypálit jméno ještě lepšího kanonýra, ihned přichází s Alexandrem Ovečkinem.

„Ten má strašnou a přesnou ránu. Kubalda ale už nějaký ten rok potvrzuje, že je střelec. A vždycky jím byl," dodává Sobotka, jenž by uvítal, kdyby Češi mohli čtvrtfinále odehrát v Rize a nemuseli se stěhovat do hlavního dějiště turnaje v Tampere.