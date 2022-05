Finové mají jako domácí za všech okolností zajištěn čtvrtfinálový zápas na ledě v Tampere bez ohledu na své umístění, takže vedle nich ve městě setrvají už jen Švédové. Další postupující z béčka, Češi a Američané, se musí pro čtvrteční utkání přestěhovat do finské metropole.

Češi se tak rozhodli hned po utkání s Finskem vyrazit z Tampere do Helsinek, kde přenocují. Ve středu chtějí v helsinské hale trénovat pouze, pokud budou hrát odpolední čtvrteční čtvrtfinále. Pokud až to večerní, "okusili" by arénu až ráno v den utkání.