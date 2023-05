V kabině nervózně čekal, jestli zazní jeho jméno. A i když zaznělo, pořád si nebyl jistý. „Kari má finský přízvuk, navíc používá přezdívky, tak jsem přemýšlel, jestli fakt říkal mě," usmíval se Chlapík. „Pár kluků se i ujišťovalo, tak to bylo vtipné. Jsou to takové nervózní chvíle pro všechny. Člověk tam sedí a buší mu srdce," popisoval bývalý hráč Sparty.

Nakonec si může oddechnout a s týmem už trénuje v Rize. „Zaplaťpánbůh, že to klaplo. Asi je to můj dosavadní vrchol kariéry. Bylo odmalička mým snem dostat se na mistrovství. Několikrát mě to minulo. Takže když to teď nakonec vyšlo, je to splnění toho dětského snu," rozplýval se Chlapík, který už si zahrál i 57 duelů v NHL.

Poslední volný den před odletem trávil s rodinou, doma má totiž desetiměsíčního syna. „A manželka je navíc těhotná, tak jsem se snažil si je ještě co nejvíc užít. Je to pro ně taky strašně náročné. Na dálku jim děkuju za podporu, jsem tu i díky nim," oceňoval pražský rodák.

Věřím v náš tým. Vím, co můžu nabídnout, že můžu rozhodovat zápasy, říká před startem MS Filip Chytil.Video : Sport.cz

Musel tak i řešit, jestli se z reprezentace z rodinných důvodů neomluvit. „Ale je to moje první mistrovství, ne páté. Manželka mě hrozně podporuje a je šťastná, že mi to vyšlo. Ačkoliv by byla ráda, kdybych doma pomáhal," vysvětloval Chlapík.

Teď hlavně doufá, že nezmešká porod. „Termín je teda až v půlce června, ale stát se může cokoliv," uvědomoval si. Nejradši by tak zamířil rovnou z oslav na Staroměstském náměstí přímo do porodnice. „No to by byl ideální scénář," zasmál se.

Velké cíle však předem prohlašovat nechce. „Nemá cenu mluvit o tom, že jdeme pro medaili nebo pro zlato. Ale samozřejmě chceme udělat co největší úspěch. Všichni hrajeme hokej s touhou vyhrávat," říkal Chlapík.

Sílu týmu bez velkých hvězd NHL vidí hlavně v soudržnosti. „S hodně kluky jsme vydrželi celé čtyři týdny, takže jsme taková malá rodina. Jádro týmu a jeho duch, to by mohla být naše hlavní zbraň," mínil.

Čeští hokejisté zamířili na mistrovství světa. K týmu se těsně před odletem připojil i Filip ChytilVideo : Sport.cz