Do Česka jste z New Yorku dorazil už v pátek. Co jste od té doby stihl?

Vlastně jen vidět rodiče, užil jsem si pár českých jídel a taky pražskou dopravu (usmívá se). To je všechno.

Bylo náročné balení do Rigy?

Ani ne. Mám skvělou přítelkyni, která mi pomáhá. Teda spíš já jí, ona je v tomhle lídr a já jen asistoval. Už jsme spolu spoustu let a ví, co potřebuju. Podporuje mě celou dobu a je to i její zásluha, jaký jsem hráč.

V týmu Rangers jste prožil bodově nejúspěšnější sezonu v NHL. Cítil jste sám, že je tenhle ročník nejvydařenější?

Určitě byl jeden z nejlepších. Základní část byla prostě skvělá. Vidím, že moje práce se vyplácí. Ještě se ale mám kam posouvat. Vím, co ve mně je. Potenciál mám.

Zklamání z vypadnutí prvního kola play off proti New Jersey už přebolelo?

Nemyslím na to. Je to za mnou. Teď se soustředím jen na mistrovství světa. V létě bude dost času popřemýšlet, proč to nevyšlo. Teda nečekal jsem, že vypadneme takhle brzy, tak jsem rád, že ještě můžu pokračovat v sezoně. Nicméně si sem nejedu jenom zahrát, chci vyhrávat. Nechci říkat, že jedeme pro zlato, ale kdybychom v hlavě neměli úspěch, nemusíme tam ani jezdit. V náš tým věřím.

Trenér národního týmu Kari Jalonen vám sám volal. Jak vás jeho zájem potěšil?

Jsem za to hrozně rád. Bezprostředně po vypadnutí z play off jsem neměl chuť přemýšlet, jak to bude a co s reprezentací. Ale Martin Havlát (generální manažer) se mi ozval hned další den, a pak právě volal i trenér Jalonen. I díky tomu jsem neváhal, rozhovor byl perfektní. Ještě se osobně moc neznáme, ale první dojem je skvělý. Sedli jsme si. Bavili jsme se o sezoně, o play off a o systému v národním týmu. Na ten si potřebuju zvyknout, stejně jako na širší kluziště. Snad do toho naskočím co nejrychleji.

Účastnil jste se už šampionátů v letech 2018, 2019 a 2021. Uvědomujete si, že teď už se od vás očekává role jednoho z lídrů?

Vím, že už jsem v Americe něco odehrál. A po takové sezoně vím, co týmu můžu nabídnout. Kádr Rangers je tak nabitý a ačkoliv jsem hrál třetí lajnu, dokázal jsem rozhodovat zápasy.

Takže se tlaku nebojíte?

Tlak je pořád. V NHL je neuvěřitelný, jsem na něj zvyklý. Jestli chci vyhrávat zápasy, musím hrát svůj nejlepší hokej. Mám sám od sebe velká očekávání.

Na turnaji nebude chybět ani váš finský spoluhráč z formace Kaapo Kakko. Stihli jste se o mistrovství trochu pobavit?

Moc ne. Nebyla na to ani nálada po vypadnutí. Jen jsme prohodili pár vět. Nepotkáme se ve skupině, ale říkali jsme si, že na sebe snad narazíme v bojích o medaile.

Jak se vám líbí složení českého týmu?