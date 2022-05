Tampere (od našeho zpravodaje) - Že by měl 27letý útočník, který posledních pět sezon strávil v NHL, na šampionát dorazit, informoval Nedvěd už v úterý. Tehdy však ještě neměl stoprocentní jistotu, že hráč dostane od klubu svolení. V noci na středu se ale tak stalo. „David je vynikající hráč do obrany i útoku. Ukazoval to celou sezonu v Torontu. Hraje proti těm nejlepším lajnám soupeře a je to přesně hráč, kterého potřebujeme," uvedl Nedvěd.