ELIÁŠŮV OHEŇ: Přál bych postup Floridě, ale věřím Tampě

Nakupujte u odborníků! V prvním kole play off NHL určil nejproduktivnější hráč historie New Jersey Devils Patrik Eliáš správně všech osm postupujících do konferenčních semifinále. "Kdybych to vsadil, tak to určitě nevyjde. Musím se podívat, o kolik jsem přišel," vtipkoval Eliáš. Zde je další várka jeho postřehů o hokejových bitvách o Stanley Cup.