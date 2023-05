Finové mají v nominace na MS pět posil z NHL, střelec Laine chybí

Šestnáct mistrů světa, jedenáct olympijských vítězů z Pekingu a pět posil z NHL zařadil do pětadvacetičlenné nominace na domácí mistrovství světa v Tampere trenér hokejistů Finska Jukka Jalonen. Chybí mezi nimi útočník Patrik Laine z Columbusu, který se omluvil z Českých her v Brně a nakonec nebude startovat ani na šampionátu. Spoléhat budou Finové na ofenzivního lídra loňského vítěze Stanleyova poháru Colorada Mikka Rantanena a dvojku draftu NHL z roku 2019 Kaapa Kakka z New York Rangers.

Foto: Václav Šálek, ČTK Olli Määttä z Finska na Českých hokejových hrách v Brně.

Článek Rantanen a Kakko se jako jediní nezúčastnili generálky na šampionát na Českých hrách v Brně. Z kádru po turnaji vypadli obránci Valtteri Kemiläinen z mistrovské Tappary Tampere, Petteri Lindbohm ze švédské Frölundy, Juuso Riikola z Oskarshamnu a útočníci Iiro Pakarinen z IFK Helsinky, Toni Rajala ze švýcarského klubu Biel-Bienne a Mikael Ruohomaa z Leksandu. Z NHL jsou v týmu obránce Olli Määttä z Detroitu, který získal v letech 2016 a 2017 Stanleyův pohár s Pittsburghem, a útočníci Joel Armia z Montrealu a Kasperi Kapanen ze St. Louis. Generální manažer Jere Lehtinen bude ještě vyhlížet možné další posily. "Samozřejmě stále sledujeme vývoj v play off NHL, ale soustředíme se na vybrané hráče," řekl webu Finské asociaci ledního hokeje Lehtinen. MS v hokeji Jalonen nominoval na MS: Nejedou Hyka, Horák nebo Jeřábek. Jiříčka vyřadilo zranění Jalonen má kádr plný hráčů, kteří pod ním slavili poslední úspěchy. U světových titulů v roce 2019 a loni doma v Tampere i zisku historického zlata na olympijských hrách v Pekingu 2022 byli brankář Jussi Olkinuora ze švédského Brynäs, beci Mikko Lehtonen z Curychu, Atte Ohtamaa z Kärpätu Oulu a útočníci Sakari Manninen z Hendersonu z AHL, Marko Anttila z Kärpätu Oulu a Harri Pesonen z Langnau. U obou loňských úspěchů nechyběli beci Niklas Friman z Brynäs, Ville Pokka z Färjestadu a útočníci Hannes Björninen z Brynäs, Teemu Hartikainen ze Ženevy. Na olympiádě byl forvard Markus Granlund z Lugana. Obě zlata z MS mají forvardi Juho Lammikko z Curychu a Jere Sallinen z Bielu. U titulu z MS před čtyřmi roky byli zadák Miika Koivisto z Växjö a Kakko, loni obránce Mikael Seppälä z Tappary a útočník Armia. První šampionát čeká gólmana Christiana Heljanka s kanonýrem Waltterim Mereläm z Tappary Tampere, brankáře Emila Larmiho z týmu švédského šampiona Växjö, beka Nikolase Matinpala z Ässätu Pori a Ahtiho Oksanena ze švédského Oskarshamnu, kam zamířil loni po sezoně strávené v české extralize v Hradci Králové. Finové vstoupí do turnaje v pátek v 15:20 proti Spojeným státům americkým a ve skupině A v Tampere budou hrát ještě s Německem, Švédskem, Francií, Maďarskem, Rakouskem a Dánskem. Nominace hokejistů Finska na mistrovství světa v Tampere (12.-28. května): Brankáři: Christian Heljanko (Tappara Tampere) Emil Larmi (Växjö/Švéd.) Jussi Olkinuora (Brynäs/Švéd.) obránci: Mikael Seppälä (Tappara Tampere) Nikolas Matinpalo (Ässät Pori) Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu) Niklas Friman (Brynäs/Švéd.) Miika Koivisto (Växjö/Švéd.) Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.) Olli Määttä (Detroit/NHL) Ville Pokka (Färjestad/Švéd.) útočníci: Marko Anttila (Kärpät Oulu) Waltteri Merelä (Tappara Tampere) Joel Armia (Montreal/NHL) Hannes Björninen (Brynäs/Švéd.) Markus Granlund (Lugano/Švýc.) Teemu Hartikainen (Ženeva/Švýc.) Kaapo Kakko (New York Rangers/NHL) Kasperi Kapanen (St. Louis/NHL) Juho Lammikko (Curych/Švýc.) Sakari Manninen (Henderson/AHL) Ahti Oksanen (Oskarshamn/Švéd.) Harri Pesonen (Langnau/Švýc.) Jere Sallinen (Biel-Bienne/Švýc.) Antti Suomela (Lausanne/Švýc.) Mikko Rantanen (Colorado/NHL) MS v hokeji MS v hokeji 2023: Program, skupiny a další informace

