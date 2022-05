Tampere (od našeho zpravodaje) - Mluvil bez emocí, strojově, podobně jako není zvyklý ani střídačce hlasitě hulákat. "Hlas nezvedám. Nevěřím, že je to cesta. Že řvaní někoho posune. To je úplně jiný styl, než jakým chci trénovat," vysvětlil Kari Jalonen.

Není žádné tajemství, že všichni hráči jsou zklamaní z výsledku. Věc, které nerozumím, jsou naše první třetiny – jako bychom se nedokázali správně dostat od začátku do zápasu. Druhá a třetí třetina byly lepší. Góly jsme ale dát nedokázali. Snažím se být pozitivní, máme jeden bod. A budu doufat, že i ten nám pomůže k postupu do čtvrtfinále.

Nemyslím si. Všichni na ledě nechávají všechno. Jsme tým, který vyhrává i prohrává společně. To je hlavní věc, které všichni rozumíme.

Měli jsme 14 superšancí. Když z nich ale dáme jen jeden gól, nevyhrajeme. To je největší důvod.

Když máte 14 superšancí, tak myslím, že je to dost.

Co říkáte na výkony Jakuba Vrány, který zatím na turnaji neskóroval?

Myslím, že hraje velmi dobře. Líbil se mi proti Švédsku i dnes. Jakub ale potřebuje góly, do šancí se dostává, ale nedává je. Proto to může vypadat tak, že se nesnaží. Ale tvrdě pracuje a je to týmový hráč.