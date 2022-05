GLOSÁŘ Z TAMPERE: Nepanikařit. Protřepat, nemíchat. A co do branky zase zkusit Vejmelku?

Být to před rokem a za vlády muže s iniciálami FP, nejspíš už by v útocích nezůstal kámen na kameni a hokejisté by se místo do dresů převlékali do montérek. Teď ale šéf střídačky KJ i přes mizerný průběh se Švédskem nevyvolával žádné personální otřesy, poctivě točil formace, tak jak je složil už před startem turnaje a jediné po čem po zpackaném zápase volal, je zlepšení chemie útoků. Byl to správný přístup? Zkušenost z loňska říká, že ano. Že panika způsobuje chaos a tým často uvrtá ještě do hlubší krize. Leč ani nicnedělání není řešením a bezesporu by to chtělo trochu toho bondovského: "Protřepat, nemíchat."

Foto: Sport.cz s využitím ČTK/Michal Kamaryt Kouč národního týmu Kari Jalonen má po porážce od Švédů o čem přemýšlet.Foto : Sport.cz s využitím ČTK/Michal Kamaryt

Článek Současný trenérský ansámbl častokrát mluví o rolích, kterou každému hráči vybral. Že dohromady tvoří hodinkové soukolí, které má dokonale tikat, avšak už sobotní mač proti Británii a zvlášť ten nedělní se Švédy ukázal, že české hodiny se zpožďují a že by je chtělo promazat. Je zjevné, že především druhá a třetí formace (zatím) nefunguje a že místo zámořských ostrostřelců dávají góly borci z tuzemské extraligy (zařídili všech osm branek). "Musíme proměnit chemii tím, že proházíme jejich složení," přiznal i Jalonen. Byť jako novinář byste po zápase ocenil kritická a rázná slova, která by okořenila texty i rozsvítila titulky, od Jalonena se jich nedočkáte. Volí střízlivé výrazy, častokrát používá slůvko „analyzovat", ke kterému přidá anglické "will", tedy že se to teprve stane. A i když to v něm po nedělním utkání viditelně vařilo, nechtěl své "chlapce" veřejně tepat, jak to bez okolků dělávali jeho čeští předchůdci. MS v hokeji Češi byli zklamáním. Jen vybledlá kopie Finů, kritizují ve Švédsku národní tým Ano, pokud má být cílem šampionátu medaile a nejlépe ta nejcennější, musíte brát turnaj z lehce dlouhodobé perspektivy. Neničit dobrou atmosféru, která bezpochyby po úspěšné přípravě v týmu byla (a snad i je), hned v jejím úvodu. Hráči si zaslouží od kouče ochranu před vnějším světem, ačkoliv on sám to třeba vidí jinak. MS v hokeji Kritický Hertl: Od sebe i od naší lajny čekám víc. Musíme pomoct a dát góly Zároveň ale nelze zavírat oči, že kupříkladu útočník Jakub Vrána, který se trápil na světových šampionátech pod Říhou i Pešánem, není vidět ani letos a třeba ke konci druhé třetiny, kdy Češi snížili a měli ještě zintenzivnit nápor proti Švédům, se nechal zcela zbytečně vyloučit. A tak to s jeho střeleckou fazonou je zatím jak s paní Columbovou – všichni o ní slyšeli, ale v reprezentaci zatím neviděli. "Od sebe i naší lajny čekám víc. Musíme dávat góly a pomoct týmu," ví i Tomáš Hertl, který hraje po Vránově boku. V obraně zase dumáte nad výkony Michala Jordána a přemýšlíte, zda není přepychem, že dostal v nominaci přednost před Davidem Musilem. Pondělní příjezd Michala Kempného ale může dát koučům v defenzívě větší manévrovací prostor. Co musí Češi zlepšit do zápasu s Rakouskem? Diskuse z pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz Před Jalonenem je nyní klíčové rozhodnutí. Tým zjevně potřebuje drobné impulsy, nikoliv ale zásadní přestavbu, protože je nutné hledět dál. Čeká se na příjezd dvou borců z NHL, kteří by při nejlepším mohli dorazit někdy v pátek a bude nutné je zapracovat do sestavy. Což představuje další zásah, proto i teď radí rozum spíše jen třepat, než mixovat. Komentáře OČIMA MISTRA: Švédové nás předčili v bruslení, agresivitě i soubojích. K Červenkově řadě se musí přidat další Psychologická by měla být na Rakousko volba brankáře. Karlu Vejmelkovi se duel proti Švédsku příliš nevyvedl, především třetí inkasovaný gól mohl krýt, avšak jestli chce mít národní tým po vzoru NHL brankáře 1A a 1B, bylo by fajn ho hned proti Rakousku nasadit. Ať má důvěru týmu stejnou, jakou si po Britech bezesporu vysloužil Lukáš Dostál. I přes facku, kterou Češi v neděli dostali, je dál správné věřit cestě, po které se Jalonen a spol. rozhodli vydat. Nepanikařit a místo montérek zůstat oblečeni v hokejové zbroji. Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.

