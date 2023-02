„Některé kluky jsem na Floridě osobně potkal, s řadou dalších si zavolal a reakce mám od všech pozitivní. Zatím nikdo mi neřekl, že by na šampionát nejel. Už se také rýsuje, které týmy zůstanou pod čarou postupu do play off. Přihodit se ale může ještě spousta věcí. Teprve přijde uzávěrka přestupů, nějaké trejdy mohou situaci dost změnit," líčí Havlát.

Ze 37 českých hráčů, kteří zasáhli do dění v letošní sezoně NHL, podle něj nejlepší výkony předvádí početná legie krajanů v Bostonu v čele s Davidem Pastrňákem a Martin Nečas v Carolině. „Bohužel tyto dva celky jasně kralují Východní konferenci a dá se tušit, že v play off dojdou daleko," dodává.

„Řekl bych, že Bruins i Hurricanes očekávají dlouhý boj o Stanley cup," uvědomuje si generální manažer, že posílení o aktuálně nejlepší české hokejisty v NHL není pro letošní MS moc reálné. „Ale třeba u Pavla Zachy jsem měl pocit, že by letos rád reprezentoval, pokud by Boston nečekaně brzy vypadl. Podle toho, jak má mužstvo sezonu dobře rozjetou, tak ovšem myšlenky všech směřují ke Stanley Cupu," prozrazuje Havlát.

Foto: Graham Hughes, ČTK/AP Pavel Zacha před brankářem Montrealu Samem Montembeaultem.Foto : Graham Hughes, ČTK/AP

Na opačném pólu ligového pořadí v zámoří se z českého pohledu drží San Jose a Detroit. „U Sharks máme Tomáše Hertla, Radima Šimka a teď i Martina Kauta, za Red Wings zase nastupují Filip Hronek a Dominik Kubalík," vypočítává Havlát. „Úvahy směrem k účasti na mistrovství jsou ale i u těchto pěti zmíněných hráčů hodně předčasné, každému zbývá ještě zhruba třicet utkání základní části, záležet pak bude hlavně na zdraví," přemítá generální manažer národního týmu.

Jako téměř jisté vidí doplnění reprezentace gólmanem z NHL. „Tam bych řekl, že nebude problém. Do úvahy přichází hodně šikovných brankářů, jejichž týmům uniká play off, ať už by šlo o Karla Vejmelku z Arizony, Dana Vladaře z Calgary, Lukáše Dostála z Anaheimu nebo Petra Mrázka z Chicaga," míní Havlát, podle nějž má Česko směrem k MS spoustu kvalitních gólmanů na výběr. „Nejen v NHL, ale i tady v Evropě," dodává.

Havláta zajímá i osud mladých hráčů. „Třeba Columbus nevypadá, že se dostane do bojů o Stanley Cup, ovšem záleží, co bude klub chtít udělat s obráncem Davidem Jiříčkem, jestli bude hrát na farmě play off, nebo by ho pustili na mistrovství světa," přemítá generální manažer.

Pozorně sleduje také útočníka Matěje Blümela. „Hraje hodně dobře na farmě Dallasu, která však aktuálně kraluje AHL, což se také jeví jako komplikace směrem k šampionátu," připouští. Také registruje, že v Montrealu hraje dobře důrazný 22letý obránce Arber Xhekaj, jenž má českou matku. „Ovšem nevím, jestli je vůbec možné, aby za národní tým nastoupil," míní Havlát.

Dvaačtyřicetiletý držitel zlaté medaile z MS 2000 zjišťuje, jak moc mu hokejové prostředí chybělo a těší se z návratu. „Při debatách s hráči se pořád cítím jako jeden z nich. Vlastně jsem se vrátil mezi ně, tam, kde jsem léta byl, ale z té manažerské pozice jsou už rozhovory s nimi přece jen vážnější. Oni moji funkci zase tolik neřeší, ale závažnost těch diskusí se bude zvyšovat. I pro mě tím bude konec sezony zábavnější," říká Havlát.

Připouští si zásadní zodpovědnost. „Samozřejmě se pokusím dostat co nejvíc kluků z NHL do reprezentace a třeba ještě požádám svého předchůdce Petra Nedvěda o nějaké triky, abychom dosáhli uvolnění všech hráčů, kteří budou k dispozici," vykládá Havlát.

Foto: Mark J. Terrill, ČTK/AP Tomáš Hertl ze San Jose před brankářem Los Angeles Pheonixem Copleyem.Foto : Mark J. Terrill, ČTK/AP