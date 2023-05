RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta je blízko, ale rozhodnuto není. Zlín na hraně sestupu, plzeňská jízda končí

Sparťanský tábor slaví. Letenští konečně dokázali vyhrát derby nad Slavií, byť zase z penalty v poslední minutě. Ale musím říct, že tahle byla asi nejjasnější z těch, co Sparta v závěru ligy kopala. Sešívaným utekla na pět bodů a k mistrovskému titulu je hodně blízko. Rozhodnuto ale není, ve hře je ještě devět bodů. To spíš dole si pořádně zavařil Zlín a bude to mít hodně těžké, aby vybojoval alespoň baráž.