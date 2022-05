HOKEJ ONLINE: Slováci v bitvě o všechno zničili Dány! Švýcaři už znají soupeře pro čtvrtfinále

Boje v základních skupinách hokejového MS ve Finsku spějí do finiše. V poslední den úvodní fáze se rozhoduje o pozicích pro čtvrtfinále, ale také o samotném postupu do play off. Kromě večerního zápasu českého týmu s Finskem je v úterý na programu dalších pět zápasů. Všechny sledujte v podrobných online reportážích na Sport.cz.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Německo - ŠvýcarskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Skupina A Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Švýcarsko 7 34 : 15 20 2 Německo 7 26 : 20 16 3 Kanada 6 27 : 17 12 4 Slovensko 7 23 : 19 12 5 Dánsko 7 18 : 18 12 6 Francie 6 10 : 17 5 7 Kazachstán 7 19 : 31 3 8 Itálie 7 12 : 32 1 Skupina B Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Švédsko 7 27 : 10 18 2 Finsko 6 22 : 5 16 3 Česká republika 6 19 : 10 13 4 USA 7 18 : 12 13 5 Lotyšsko 7 14 : 20 8 6 Rakousko 7 16 : 22 7 7 Norsko 7 15 : 29 5 8 Velká Británie 7 10 : 33 1

Reklama