HOKEJ ONLINE: Švédsko se v bitvě suverénů ujímá vedení nad USA

MADE IN ENGLAND: Titul je ve správných rukách, City má na treble. U Guardioly se nabízí jeden otazník

Hlavní tajenka je rozluštěná. Vládcem fotbalové Anglie je potřetí za sebou Manchester City, čekání Arsenalu na triumf v Premier League se protáhne minimálně na 20 let. Nejen o tom ve svém pravidelném komentáři Made In England na Sport.cz mluví bývalý reprezentant Daniel Pudil, jenž hrával ve Watfordu či Sheffieldu a za La Manchem žije dodnes. Fotbalový kolotoč v Anglii jde do finále, ligu o víkendu čeká poslední kolo.