„Aktuálně je prodáno 330 tisíc vstupenek. Je ale rozdíl mezi prodejností a návštěvností. Pro média, zástupce Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a Infront (marketingový partner) je blokováno 150 tisíc míst, pak jsou VIP parta (v O2 areně), které my neprodáváme, to je dalších 70 tisíc. V roce 2015 jsme měli projekty pro děti a školy, které chceme spustit i tentokrát, to je téměř 30 tisíc vstupenek. V součtu se tak blížíme k 600 tisícům vstupenek, což by byla návštěvnost, kdybychom teď vše stopli,“ řekl Gmelica novinářům na neformálním setkání.

Čeští organizátoři tak nyní atakují návštěvnost MS 2014 v Bělorusku (640 044 diváků). Podle Gremlici je pravděpodobné, že překonají i počet fanoušků z turnajů v Německu a Francii. „Máme ale obrovský respekt k číslu 741 690 z roku 2015, protože to bylo naprosto unikátní. Řekne se, že je to jen sto tisíc vstupenek, ale to je vysoké číslo,“ podotkl Gremlica s tím, že proti minulému šampionátu v Česku se pořadatelé musejí vyrovnávat s jinými faktory.

Jedním z klíčových je neúčast Ruska. „Ruská fanouškovská základna byla hlavně v play off silná a my s ní teď nepočítáme. Je to správně, má to tak být, ale z našeho pohledu je to negativní faktor, se kterým musíme kalkulovat,“ přiznal Gremlica.

V závěru turnaje také návštěvnost a celkové vyznění ovlivní výsledek české reprezentace, zda se dostane do semifinále. „Když si vzpomenete na rok 2004, kdy nás Andy Roach poslat ve čtvrtfinále na dovolenou, tak finálový víkend byl strašně smutný. Naproti tomu když Jarda Jágr rozhodl o výhře nad Finskem (2015), tak víkend je úplně o něčem jiném,“ poukázal manažer na výsledky čtvrtfinálových duelů proti USA a Finsku na posledních dvou MS v Praze. „Proto si myslím, že není správné vyhlašovat, že jdeme na rekord. Myslím si, že by bylo krásné mít první dvě místa, což je nějakým způsobem reálné,“ řekl.

Manévrovací prostor organizátorů ovlivňuje i skutečnost, že nemají k dispozici všechny vstupenky podle kapacit hal. Do pražské O2 areny sice může přijít 17 360 diváků, pořadatelé MS ale mají na každý zápas k dispozici asi 12 500 lístků. Zbytek je blokovaný pro média, IIHF a Infront. Do volného prodeje nejsou uvolněná ani místa v klubových patrech. Podobné je to i v Ostravě, kde má aréna kapacitu 9833 diváků, ale k prodeji je uvolňováno asi 6800 vstupenek.