V emocích hned po zápase bylo znát, že slovenský kapitán nebyl s výkonem úplně spokojený. A nelíbilo se mu hlavně počínání třineckého útočníka Libora Hudáčka. „Když vedeme a jsme v pozici, že máme kontrolovat hru, tak si to vždy zkomplikujeme. Je padesát sekund do konce, hrajeme s pukem a střílíme na prázdnou bránu v existenčním zápase, když nám jde o čtvrtfinále. Nechápu. Ale nechme to tak, budeme se koncentrovat na další zápas," prohlásil Hrivik.

„Jsou to věci, které jsou mezi námi. A zůstanou v kabině. Potřebujeme si to říct mezi sebou. Jsme skvělá parta, jen je třeba ukazovat, co je vpředu na dresu, ne vzadu. Musíme si uvědomit, v jaké jsme situaci," pokračoval Hrivik.

Foto: Roman Koksarov, ČTK/AP Slovenský kapitán Marek Hrivik v souboji proti Slovinsku.

Po pondělním tréninku už však bylo znát, že emoce v týmu vychladly. A k situaci se vyjádřil pro slovenské novináře také Hudáček. „Po zápase jsme si to vysvětlili. Jsme zkušení hráči, takže jsme se navzájem pochopili. Možná nás to ještě víc semklo. Takových situací jsem zažil v kabině dost a je to normální věc," říkal pro server Sport.sk mistr s třineckými Oceláři.

„Bylo to v televizi. Kdyby to nebylo v telce, tak se na to hned zapomene a jede se dál," poukázal Hudáček s úsměvem a okomentoval i samotné utkání, v němž Slováci vydřeli nejtěsnější možné vítězství. „Kdyby to bylo 5:0 v první třetině, tak všichni vypnou televizi," zavtipkoval. „Pro nás by to samozřejmě lepší, ale bohužel," pokračoval 32letý forvard.

Slováci po výhře udrželi naději na postup do čtvrtfinále, ale potřebují v úterý porazit Nory za tři body a doufat, že domácí Lotyši nezískají se Švýcarskem ani bod. „Je to turnaj, na kterém můžeme nepostoupit, ale taky klidně získat medaili," dodal Hudáček.