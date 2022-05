Au! Kanada... České bitvy se zámořskými výběry dláždily na šampionátech drsné půtky

Výběr kolem slavných bratrů Espositových si ale nejhorší kousky schoval až do Vídně. Cestou tam už Kanaďané stačili zdemolovat autobus, kterým na šampionát dorazili.

Koho se však jeho výběru podařilo zastrašit, to byli Čechoslováci, kteří s Kanadou ve skupině uhráli horko těžko remízu 3:3.

"Wilf Paiement se mě tehdy snažil při odchodu do kabin shodit do jámy na sníh a pak dokonce vtrhnul do naší šatny," líčil obránce František Kaberle st. "Ta jejich raubírna jim ale vycházela."