Vstoupili jsme do zápasu aktivně, v to jsme museli doufat. Byli jsme lepší a naštěstí jsme si vypracovali náskok. Menší krizovka přišla ve druhé třetině. Nedali jsme šance, Kazaši dokázali snížit a vypadalo to chvilku všelijak. Ale herní převaha byla pořád na naší straně. Měli jsme zápas pořád v rukách.

Hlavně díky třem využitým přesilovkám. Zlepšujeme je, ale pořád je podle mě na čem pracovat. Puky už lítají rychleji, to je potřeba. Hlavně proti těmhle houževnatým soupeřům. Konečně střílíme z první. Kubalda (Dominik Kubalík) i Košťálek to trefili dobře. Určitě to pomůže sebevědomí hráčů, od kterých se góly v početních výhodách očekávají.

Kubalda se prosadil dokonce dvakrát, klasicky svou dělovkou. Z Plzně ho dobře znám a je to prostě pan střelec. Zejména v přesilovkách, když dostane dobrou přihrávku, tak to umí trefit. Z první, nahoru, kolem hráče. Je to jeho parketa.

Další tři body přidal Lukáš Sedlák. Ukazuje, že je tahoun. Umí zakončit i přihrát. Podává dobré výkony. Ale škoda, že nás sužují další a další zranění. Kvůli odstoupení Filipa Chytila jsme pak museli hrát na tři centry. Aspoň se někteří hráči dostali víc do tempa.

První šanci dostal kromě Kauta i Daniel Voženílek. A odmakal to. Vůbec se neztratil. Škoda těch dvou příležitostí, jednu nedal a jednou mu nevyšla nahrávka. Ale rozhodně bude pro tým platný.

Atmosféra i proti Kazachstánu se mi líbila. Jde o mistrovství světa, show kolem toho je prostě skvělá. A ještě víc se těším na domácí Lotyše, bude plný dům. Ale neočekávám snadný zápas. Lotyšsko dvakrát prohrálo a už fakt potřebuje zabrat. Může se stát cokoliv. Potřebujeme rychle zregenerovat, ale věřím, že to kluci zvládnou a vyhrají.

