Tampere (Od našeho zpravodaje) - To téma otevřel sám. Jindy diplomatický Kari Jalonen se tentokrát ve svém pozápasovém hodnocení pustil do rozhodčích za to, že přehlédli – dle něj i opakovaných záběrů – faul na Matěje Blümela. "Nechápu, proč se na to nešli podívat, když na to mají nástroje a možnosti."

Je to skvělá výhra. A důležitá. Konec zápasu přinesl spoustu emocí, kdy hráči drželi spolu a my získali zasloužené tři body. Ale štve mě zranění Matěje Blümela. Mluvil jsem s rozhodčími i delegáty a nerozumím tomu, proč nepoužívají nástroje, které mají. Okamžitě po nárazu jsem dostal zprávu od našich lidí na tribuně, že to byl jasný úder do hlavy. Ten hráč je zraněný, rozhodčí má šanci se na to podívat na videu. A pak učinit rozhodnutí. Ale oni to ani nešli přezkoumat.