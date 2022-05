Tampere (od našeho zpravodaje) - Českému útočníkovi, jenž dorazil na šampionát teprve ve středu, tak stačila pouze dvě utkání na finském ledě, aby se vytáhl už na 19. příčku kanadského bodování celého turnaje, přičemž všichni ostatní hráči z elitní padesátky mají na kontě pět až šest utkání.

Při norské power play měl Pastrňák dokonce na holi hattrick, ale místo střely z červené čáry volil ještě přihrávku na Romana Červenku, jenž s bilancí 3+8 vládne produktivitě šampionátu. „Červus si ten gól do prázdné zasloužil víc, protože tady odvádí ohromný kus práce. Viděl jsem ho tam volného, tak jsem mu přihrál," líčil bostonský útočník.

Pro spoluhráče, jenž nasbíral 11 bodů z pěti zápasů, měl jen slova chvály. „Má formu jako hrom, a především na ledě veliký přehled. Navíc mu těžko někdo odebere puk, to se mi hraje fajn, když vím, že on i Krejča mě vždycky najdou," prohlašoval Pastrňák, ale hned také dodával: „Nikdo z nás sem nepřijel pro kanadské body. Důležitý je výsledek týmu, ten je opět dobrý a na hře ještě určitě zapracujeme."

Sám se výrazným způsobem podílel na norském skalpu, už v sedmé minutě využil první přesilovku. „Vždycky je dobré dát soupeři, od nějž očekáváte houževnatou obranu, rychle gól," uvědomoval si Pastrňák, jenž se znovu do listiny střelců zapsal hned po 48 vteřinách třetího dějství, kdy byl faulován ve vyložené šanci a sám se ujal exekuce trestného střílení.

Předvedl ho brilantně. „Takové zakončení volím často, zatím mi vždycky vyšlo. V lize je to už docela těžký, gólmani mě znají, tam to musím měnit. Ale tady jsem věděl, že si oblíbenou kličku můžu dovolit, led byl ještě dobrej. Norský brankář mi tam nechal prostor, ale už jsem zažil gólmany, kteří mi to naznačení zbaštili ještě víc," líčil Pastrňák.

Obě mužstva věděla, že výhra jim přiblíží čtvrtfinále. „Nějaká nervozita na hokejkách byla z obou stran. Možná i proto hodně těch šťouchanic, to k tomu taky patří. Dlouho jsme drželi disciplínu, až ke konci přišla nějaká zbytečná vyloučení," naznačoval jeden z osmi hráčů NHL v české sestavě.

„Speciální týmy nám zafungovaly dobře, ať už na přesilovky nebo oslabení," tvrdil Pastrňák, jenž ale ve výkonu národního týmu viděl i dost rezerv. „S hrou pět na pět ale nemůžeme být úplně spokojeni, ztráceli jsme hodně puků v neutrální zóně, na modré čáře byly přihrávky navíc a pak nám soupeř chodil do protiútoků," přemítal.

„Dovolili jsme Norům i pár zámků v našem obranném pásmu, místy nás opravdu přehrávali. Bylo vidět, že spolu nastupují už dlouho a vědí o sobě." připustil Pastrňák a přiznal, že sám se necítil moc dobře z hlediska časového posunu. „Snad to byl ten kritický třetí den a doufejme, že už je to za mnou a do pondělí, kdy hrajeme další zápas, už budu úplně aklimatizován," vykládal.