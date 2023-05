„Hotel je v pohodě, možná ne ale pro všechny. Zeptejte se kluků, kteří bydlí sami," odkazoval se smíchem útočník Lukáš Sedlák na starší a zkušenější reprezentanty s jednolůžákem. „Já jsem s Jirkou Černochem a máme suprový pokoj. Kluci, kteří jsou sami, je mají horší. Takové starší. Ale nic, co by nešlo přežít. Stejně jsme tu kvůli hokeji," mávl rukou Beránek.

K obědu bylo na výběr kuřecí maso, losos nebo těstoviny. Poté už hokejisté spěchali do hlavní Riga areny, kde se jen převlékli do výstroje a bez bruslí na nohou zamířili do autobusu a k tréninku do Daugavy.