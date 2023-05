Riga (od našeho zpravodaje) - A byť z toho byla porážka 2:4, Langhamer mluvil pozitivně: „Může nám to dodat sebevědomí do dalších zápasů. Mají nabitý tým a my byli schopni s nimi držet krok."

Marku, jaký to byl proti Švýcarsku zápas?

Těžký a rychlý. Věděli jsme, že má Švýcarsko super tým, kvalitní jednotlivce. A vypadá to, že jim to spolu docela klape. Na druhou stranu nám to i přes prohru může dodat sebevědomí do dalších zápasů. Víme, že i když mají nabitý tým, jsme s nimi schopni držet krok. Nebýt té horší druhé třetiny, mohlo to být úplně jinak.

Co ten výpadek ve druhé třetině způsobilo? Vlétli do toho Švýcaři, nebo jste vy ubrali?

To je otázka na ně, ale vypadalo to, že přidali. My jsme udělali blbé fauly. Škoda jich. Jako tým jsme tam nechali všechno a nemáme se za co stydět.

Přesilovky hráli Švýcaři velmi šikovně. Zdálo se, že vás přihrávkami utaví a pak přijde tlak.

Jsou to šikovní a zkušení hráči. Navíc nastoupili v trošku jiném rozestavení, než jsme čekali před zápasem. Trvalo nám, než jsme udělali změny a bohužel jsme z toho inkasovali.

Měl jsem i pocit, že se hodně cpali před branku. Co vy?

Já taky. Ale viděl jsem to už včera, když hráli s Kanadou. Když puky chodily z modrých čar, okamžitě tam byli dva hráči před brankou. Musím přiznat, že to dělají dobře a že toho moc nevidět nebylo. Jestli to bylo za hranou? Ne. Z jejich strany to bylo sportovně fér.

Právě tak padl i první gól, že? Když Švýcar střílel od modré, zrovna před vámi někdo projel a vy jste toho moc neviděl.

Přesně jak říkáte. Šel jsem do zákroku naslepo. Přejel mi tam, když hráč od modré střílel a pro mě je nejdůležitější vidět, jak to letí z hokejky. A to jsem neviděl.