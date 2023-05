Riga (od našich zpravodajů) - A za jakých okolností by Jalonenovi svěřenci bojovali o semifinále v Rize a za jakých by se naopak museli pro čtvrteční duel stěhovat do hlavního dějiště šampionátu v Tampere?

Češi skončí ve skupině druzí...

Pokud jakýmkoli způsobem porazí v úterý Kanadu. Ve čtvrtfinále by pak národní tým šel na třetího ze skupiny A, což už je jistě Finsko. Češi by se tak pro čtvrtfinále stěhovali do Tampere.

Češi skončí ve skupině třetí...

Pokud prohrají s Kanadou a Lotyšsko prohraje se Švýcarskem. Jestliže Lotyši získají dva body, Čechy pošle na třetí místo jen prohra s Kanadou v prodloužení či po nájezdech. Češi by v tom případě byli s Kanadou bodově naroveň, ale měli by s ní horší bilanci vzájemných duelů.

Češi budou třetí i tehdy, když s Kanadou získají bod a Lotyši porazí v základní hrací době Švýcary. Pak by Češi, Kanaďané i Lotyši měli čtrnáct bodů a rozhodovala by minitabulka těchto tří týmů sestavená za vzájemných zápasů. Nejlepší bilanci by v ní měla Kanada (5b.), následovaná Čechy (2b. a záporné skóre -2) a nakonec Lotyši (2b. a záporné skóre -5).

Ve čtvrtfinále by pak národní tým šel na druhého ze skupiny A. Jím bude poražený z úterního odpoledního duelu mezi USA a Švédskem.

Češi skončí ve skupině čtvrtí...

Pokud nezískají ani bod proti Kanadě a Lotyši naopak porazí jakýmkoliv způsobem Švýcary.

V tom případě by čtvrtí Češi šli ve čtvrtfinále na vítěze skupiny A, kterým bude USA, nebo Švédsko.

Budou hrát Češi čtvrtfinále v Rize, nebo v Tampere?

První dva týmy v každé skupině by se pro čtvrtfinále neměly stěhovat a nastoupit k němu v místě, kde odehrály dlouhodobou část turnaje. Má to ale několik výjimek...

Tou zásadní je, že domácí Finové a Lotyši budou hrát v případě postupu do čtvrtfinále vždy doma. I kdyby tedy Češi skončili ve skupině druzí šli na Finy, stěhovali by se ke čtvrtfinále do Tampere. Naopak tato úprava pravidel může přinést i „bonus", že kdyby skončili Češi třetí (stejně jako v Tampere Finsko), nemuseli by se stěhovat (nepostoupí-li zároveň Lotyšsko).

Hledají se poslední dva čtvrtfinalisté

Jistotu účasti ve čtvrtečním čtvrtfinále ze skupiny v Tampere už získaly USA, Švédsko i domácí Finsko. V Rize je jasné, že mezi elitní osmičkou letošního šampionátu nebudou chybět Švýcarsko, Kanada i Česko.

O posledních dvou postupujících se rozhodne na dálku mezi Němci a Dány, respektive Slováky a Lotyši. Domácí tým potřebuje v Rize uhrát ještě bod nebo doufat v úterní klopýtnutí Slovenska proti Norsku, protože při shodě v tabulce bude proti Lotyšsku mluvit porážka ze vzájemného zápasu. Stejně tak Německo má výhodu, že dokázalo zdolat Dánsko a stačí mu tedy v posledním vystoupení zdolat Francii a nemusí se už na nic ohlížet.

Slovinsko je po šesté porážce v turnaji už prvním jistým sestupujícím, o druhém rozhodne v Tampere dnešní souboj Maďarů s Rakušany.